Le nuove frontiere del teatro rese possibili dalle ultime tecnologie, con due protagonisti al centro del racconto: sabato lo Spazio Dom-Osc di Cagliari si illuminerà per "Teatro, memoria e trasmissione: da Jerzy Grotowski a Ewa Benesz", con il reading a cura di Kyberteatro e la proiezione del film "Ewa - The Last Lesson" di Federico Savonitto e Andrea Mura, con quest'ultimo che sarà presente in sala. Appuntamento alle 21 in via Newton 12 per una serata promossa della compagnia L'Aquilone di Viviana, parte del progetto "Eredi della Scena" e anteprima dell'edizione 2026 del festival Arterità.

Le danze saranno quindi aperte dalla lettura dedicata al leggendario regista teatrale Jerzy Grotowski, celebrandone l'eredità ancora vivissima proprio sotto il titolo "Teatro e Nuove Tecnologie": in scena Elisa Pistis, che reciterà alcuni passi dall'opera "Il Performer", introducendo il pubblico alla storia della sua allieva Benesz, tra le ultime testimoni dirette della sua iconica pratica artistica fondata su disciplina, ricerca interiore, relazione umana e trasmissione orale. Tra segni, ricordi e videomapping, il pubblico potrà così conoscere l'universo poetico e pedagogico dell'artista polacco, con Ilaria Nina Zedda che firma regia e drammaturgia.

Seguirà poi il documentario di Mura e Savonitto, prodotto da Ginko Film in collaborazione con La Bandita e Takaità, nella coproduzione di Plesnar & Krauss. Dopo oltre sessant'anni di ricerca teatrale e performativa, Benesz decide di lasciare il Belpaese per tornare nella natale Lublino, dalla quale era fuggita durante i disordini degli anni Ottanta. E trovandosi costretta, a causa dell'età, a interrompere i suoi laboratori internazionali, affronta la difficile idea di passare la sua eredità artistica. Le riflessioni e gli interrogativi di Benesz prendono così forma sul grande schermo, assumendo ancor più rilievo nel dialogo tra lettura e proiezione, insieme in un'unica esperienza dedicata alla memoria del teatro e al prezioso passaggio di testimone dai maestri agli allievi.

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