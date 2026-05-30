Serdiana: un murale in ricordo di Tziu Boricu, la star del ballo sardoMembro del gruppo fok Sibiola, apprezzato in tutta l’Isola, è scomparso nove anni fa
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A nove anni dalla scomparsa, Serdiana ricorda Tziu Boricu Spanu, storico componente del gruppo folk Sibiola, conosciuto e apprezzato in tutta la Sardegna per il suo impegno nella promozione delle tradizioni popolari. A lui è dedicato il murale realizzato dall’artista di Atzara Mauro Patta, inaugurato in Piazza Grux’e Ferru. Un omaggio dell’amministrazione uscente guidata dal sindaco Maurizio Cuccu a un uomo-simbolo del paese. Tziu Boricu, per anni, si è esibito con il grupopo folk di Serdiana nelle principali feste e sagre della Sardegna. Era un virtuoso del ballo sardo, a lui si deve l’interpretazione in chiave acrobatica de “Sa Sciampitta” il passo di danza che, secondo gli storici, simulava in passato un'antica lotta. Tziu Boricu lo eseguiva a testa in giù sorretto da altri due ballerini che lo tenevano per le mani. Tante le persone intervenute alla cerimonia di inaugurazione dell’opera che, nelle intenzioni dell’amministrazione, diventerà un segno permanente dell’identità serdianese.