Sabato 1 ottobre la NASA promuove l’evento mondiale “La notte internazionale di osservazione della Luna”, un incontro per gli appassionati e i curiosi del satellite terrestre di tutto il mondo.

Nel momento in cui dopo più di cinquant’anni la NASA è pronta tornare sulla Luna, sono stati organizzati più di 1600 eventi in tutto il mondo, per far conoscere il nostro satellite naturale e la scienza legata alla sua esplorazione.

Osservazioni astronomiche, eventi e spettacoli, fatti da ogni angolo della Terra, ricorderanno i legami culturali che uniscono idealmente l’umanità alla Luna.

La Notte Internazionale dell'Osservazione della Luna si svolge ogni anno a settembre o ottobre, quando la Luna è al primo quarto, una momento ideale per l’osservazione.

Il Planetario dell’Unione Sarda aderisce a questo evento anche quest’anno, organizzando una serie di appuntamenti nella sede di Piazza Unione Sarda a Cagliari.

Sabato 1 ottobre, alle 19, si racconterà della Luna, della sua storia ed esplorazione dentro al Planetario; usciti all’aperto, meteo permettendo, verranno puntati due telescopi verso la Luna per poterla ammirare con i suoi mari, le sue montagne ed i suoi crateri e fotografarla con il proprio smartphone.

Domenica 2 ottobre, alle 16, “La magia della Luna”, uno spettacolo per le famiglie e bambini dove si viaggerà alla scoperta della Luna. Mentre, alle 19, “The Dark Side of The Moon - L’universo con i Pink Floyd”, un appuntamento per esplorare la Luna e l’Universo accompagnati dal celebre album dei Pink Floyd.

Per ogni informazione è possibile chiamare al numero 070/6013552, consultare il sito web del planetario e la pagina facebook.

