Sabato 15 marzo alle 17, nella Casa Natale di Antonio Gramsci ad Ales (corso Cattedrale, 14), l’Istituto sardo per l’antifascismo (Issasco), con l’associazione dedicata all'autore dei "Quaderni dal carcere", promuove un’assemblea aperta in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e per festeggiare i 10 anni di attività dello stesso Issasco.

Studiosi e testimoni si confronteranno proponendo brevi riflessioni e suggestioni a partire da storie di vita e di famiglia. Il tema guida sarà quello della Resistenza antifascista e delle resistenze alle forme di oppressione e di compressione dei diritti.

Il contesto sardo, le vicende di sarde e di sardi ma anche il panorama internazionale, rappresenteranno gli orizzonti plurali entro i quali si articoleranno le diverse narrazioni aperte, incentrate anche su aspetti biografici meno noti o inediti, su figure non protagoniste e necessariamente non schierate nelle prime linee della lotta.

Intervengono Giuliana Adamo, Francesco Bachis, Alberto Bocchetta, Angelo Dore, Walter Falgio, Ignazio Ibba, Peppe Manias, Marina Moncelsi, Daniele Sanna, Laura Stochino, Lorella Villa.

