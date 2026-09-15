Selargius celebra l’Antico Sposalizio, una delle manifestazioni più rappresentative della tradizione e dell’identità culturale della comunità. «L’evento - come fa sapere l'amministrazione comunale - propone un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà la città verso la giornata conclusiva di domenica 20 settembre, dedicata alla celebrazione dell’antico rito matrimoniale. Mostre, incontri, spettacoli, musica, folklore, artigianato ed enogastronomia animeranno diversi spazi di Selargius, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di conoscere e vivere da vicino usi, costumi e tradizioni del territorio».

Tra gli appuntamenti in programma spettacoli dedicati alla cultura popolare, il convegno sugli sposalizi e le tradizioni, la gara poetica dialettale sarda, il Villaggio del Gusto, esibizioni musicali e folkloristiche e iniziative con la partecipazione di gruppi provenienti anche da altre realtà culturali.

«Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 20 settembre. La giornata prenderà il via alle ore 7.30 con la sveglia della banda musicale e proseguirà con la vestizione degli sposi, l’incontro con la coppia del gruppo straniero, l’avvio del corteo nuziale e, alle ore 11.00, la Santa Messa con la celebrazione del matrimonio. Seguiranno la tradizionale promessa d’amore nel tempio romanico di San Giuliano e il corteo nuziale. Nel pomeriggio sono previste iniziative dedicate anche ai bambini e alle famiglie, mentre alle ore 20 in Piazza Maria Vergine Assunta, si terrà lo spettacolo folk di balli e canti che concluderà la giornata».

Si rinnova così un appuntamento profondamente legato alla storia di Selargius: un patrimonio di tradizioni, riti, abiti, musica e cultura popolare che ogni anno diventa occasione di incontro, condivisione e valorizzazione dell’identità della comunità.

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