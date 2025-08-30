L'artista nuorese Michele Ciacciofera, classe 1969, è l'unico artista italiano presente alla 36esima Biennale di San Paolo in Brasile che dal 6 settembre 2025 all'11 gennaio 2026 porta al Pavilhão Ciccillo Matarazzo (all’interno del Parque Ibirapuera) oltre 120 artisti da tutto il mondo. La rassegna è curata da Bonaventure Soh Bejeng Ndikung con Alya Sebti, Anna Roberta Goetz, Thiago de Paula Souza e Keyna Eleison e racchiude installazioni, video, performance, pittura, suono e pratiche comunitarie.

Ciacciofera, nato a Nuoro, ma attivo tra Parigi, Palermo e New York, afferma: «Sono molto felice di partecipare a questa grande manifestazione che vuole offrire attraverso l'arte una nuova visione per il mondo, nel senso più ampio del termine mondo. È un mondo che vuole essere più libero, positivo, poetico attraverso i messaggi di cui gli artisti fanno da portavoce».

© Riproduzione riservata