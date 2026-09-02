Sarà Matteo Porru l’ospite dell’incontro con autore organizzato dalla biblioteca comunale per il prossimo lunedì 7 settembre a Cabras. Promosso dall’assessorato alla Cultura, l’appuntamento si pone in continuità con le attività di promozione della lettura proposte durante le serate dell’estate cabrarese. Matteo Porru, in un dialogo con Sabrina Sanna, presenterà il suo ultimo libro, “Andirivieni. Appunti veloci di un sardo in viaggio”, edito da Il Maestrale.

L’evento si terrà alle 19 nei locali della biblioteca di via Matteotti. Matteo Porru nasce a Roma da padre cagliaritano e madre veneziana, crescendo tra queste città e la Sardegna. Da piccolissimo affronta una grave malattia e successivamente il diabete di tipo 1, esperienze che segnano profondamente la sua crescita e la sua sensibilità artistica. Mostra una passione precoce per la scrittura e pubblica il suo primo romanzo, The Mission, ad appena 16 anni, ottenendo una menzione speciale al Premio Costa Smeralda. Nel 2019 vince la sezione Giovani del Premio Campiello con il racconto Talismani. Nel corso degli anni pubblica numerosi romanzi e saggi, tra cui Quando sarai grande, Madre ombra, Il dolore crea l’inverno (Garzanti) e Il volo sopra l’oceano, acquisendo molti riconoscimenti. È stato il primo autore italiano a vincere il Grand Prix du Livre.

È autore per il cinema, il teatro e la televisione, editorialista per la carta stampata, opinionista e conduttore Rai. È anche un pilota di aerei ultraleggeri. Viene inserito da D di Repubblica tra i 25 under 25 più promettenti al mondo e da Fortune tra i 40 under 40 più influenti della cultura italiana. La sua storia personale e la vittoria sulla malattia sono al centro del docufilm Matte, prodotto da Rai Play. Matteo Porru ora torna in libreria e lo fa con un’opera che guarda alla Sardegna da una prospettiva diversa.

Dopo le sue esperienze narrative, il giovane scrittore sceglie la forma del saggio e firma “Andirivieni: appunti sparsi di un sardo in viaggio”, pubblicato da Il Maestrale. Il volume affronta uno dei temi più sentiti dell’identità isolana: il rapporto tra il partire e il restare. Attraverso riflessioni, testimonianze e contributi di autorevoli personalità della cultura sarda, l’autore costruisce un racconto che supera i confini geografici e invita a rileggere il concetto stesso di appartenenza.

© Riproduzione riservata