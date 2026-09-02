Canti, musiche e versi in libertà sul tema dell’amore in tutte le sue declinazioni. E’ tutto pronto nel paese del Parteolla per la seconda edizione di “Semper et in Aeternum”, appuntamento inserito all’interno del programma per i festeggiamenti di Santa Maria di Sibiola. Una serata d’eccezione tra poesia, musica e arte (con l’esposizione delle opere di pittura estemporanea) curata da Alessandra Sorcinelli in collaborazione con il polo didattico “La Coccinella”.

All’incontro parteciperanno poeti, scrittori, artisti e musicisti del territorio che si alterneranno nella lettura di testi poetici e l’esecuzione di brani musicali con il coinvolgimento dei bambini. «Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere cultura e arte nella nostra comunità – dice la direttrice de “La Coccinella” Monia Coppo – soprattutto in quei contesti che hanno difficoltà a coltivare queste passioni». L’appuntamento è per sabato prossimo alle 18.30 negli spazi del polo didattico in vico Risorgimento. Ingresso gratuito.

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