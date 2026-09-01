Proseguono a Curcuris gli appuntamenti con il Festival Comunitario 2026. Venerdì 4 settembre, organizzato dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna, nel sagrato della Chiesa dell’Assunta, a partire dalle 19.15, si terrà la presentazione del libro “Lombardini, il giudice sceriffo”, scritto da Giovanni Seu. La serata verrà presentata e moderata dalla giornalista Patrizia Mocci, mentre l’avvocato Mauro Trogu dialogherà con l’autore.

La data proposta all’interno del Festival Comunitario sarà un’occasione per conoscere meglio una figura controversa e significativa della storia giudiziaria sarda e approfondire una delle stagioni più difficili della nostra Isola.

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