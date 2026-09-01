Verrà inaugurato venerdì 4 settembre alle 18, nello Spazio Denti di viale Dante 40 a Sassari, il progetto "Roots-Radici". Verrà esposta una Biblioteca privata che raccoglie la pubblicità e le pubblicazioni sull’Artigianato Sardo, a partire dal secolo scorso sino ai nostri giorni.

La mostra propone oltre 300 articoli tematici sull’Artigianato in Sardegna, a cui si accompagnano documenti molto rari, mai presentati in un unico spazio espositivo contemporaneo. Ad arricchire l’esposizione ci saranno opere inedite, quali sculture, ceramiche, fotografie, progetti, bambole create da artisti di grande spessore quali Eugenio Tavolara, Gavino Tilocca, Farci, Silecchia, Pintore, Badas, Fancello, Biasi, Altara, Denti e altri.

Alle opere di queste grandi figure dell’arte del ‘900 si affianca l’esposizione di lavori e realizzazioni degli artisti e designer contemporanei Giulio Iacchetti, Genesio Pistidda, Piermichele Denti, Livio Lai e Claudia Melis di Lai&Melis, rielaborano le proprie progettazioni nel solco della tradizione dell’arte in Sardegna. La Mostra è curata da Genesio Pistidda, designer, scultore, ideatore dell’evento e direttore artistico dello Spazio Denti, la presentazione è affidata al Prof. Aberto Bassi Storico del Design alla Facoltà Iuav di Venezia.

La ricerca del materiale, riviste d’epoca, libri e manifesti è avvenuta in anni di acquisizione e di ricerca tra Venezia, Padova, Bologna, Milano, Roma, Cagliari e Sassari.

La mostra sarà visitabile sino al 7 novembre dal martedì al sabato, dalle 17 alle 20.

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