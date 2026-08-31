Ha scelto la sua città natale, Alghero, per presentare il nuovo album del quintetto Atlantico, che alla fine del '900 vendette oltre 50 mila copie grazie al linguaggio che mescolava jazz, dinamiche cameristiche e improvvisazione con le sonorità del Mediterraneo e dell'America Latina.

Domani alle 21, al Lo Quarter di Alghero, Enzo Favata omaggerà il pubblico con l'anteprima di "Ritornare", il lavoro in uscita il 18 settembre 2026 per la prestigiosa ECM Records, una delle etichette discografiche di riferimento per il jazz e la musica contemporanea internazionale.

La storia di Atlantico comincia nel 1999 da un’idea di Enzo Favata insieme a Daniele di Bonaventura, Marcello Peghin, Salvatore Maltana e U.T. Gandhi. Nel 2024 Enzo Favata ha riunito la formazione, riportando Atlantico sui palcoscenici. Da questo nuovo incontro è nato Ritornare, che riprende l’identità musicale sviluppata dal gruppo fin dalle origini e la rielabora alla luce delle esperienze maturate individualmente dai cinque musicisti nel corso degli anni.

Nel nuovo album jazz, musica da camera e improvvisazione convivono con i molteplici linguaggi musicali del Mediterraneo. Il sax e i clarinetti di Enzo Favata, il bandoneon di Daniele di Bonaventura, la chitarra di Marcello Peghin, il contrabbasso di Salvatore Maltana e la batteria di U.T. Gandhi, recentemente scomparso, costruiscono un paesaggio acustico legato ai temi del viaggio, della memoria e dell’immaginazione.

L’album è stato registrato nel gennaio 2026 ai Bavaria Studios di Monaco di Baviera e prodotto dal fondatore di ECM Manfred Eicher.

Al concerto del 1° settembre ad Alghero saranno sul palco Enzo Favata ai sax e clarinetti, Daniele di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghin alla chitarra e Salvatore Maltana al contrabbasso. L'evento è inserito nel XXVI Festival Musica sulle Bocche.

Dopo la pubblicazione di Ritornare, Atlantico sarà impegnato in una tournée: Venezia il 31 ottobre, Moncalieri il 5 novembre, Udine il 6 novembre, Milano il 7 novembre, Lanusei il 12 novembre, Cagliari il 13 novembre, Oristano il 14 novembre, Sassari il 15 novembre e Roma il 16 novembre. Il tour proseguirà quindi a Vilnius il 29 novembre, per raggiungere successivamente l’Africa con le date di Maputo il 5 dicembre e Addis Abeba il 7 dicembre.

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