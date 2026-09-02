Dall’intelligenza artificiale alla tutela dell’ambiente: l’Università di Cagliari lancia sette nuovi corsi di laureaFra i nuovi percorsi anche la laurea in Economia aziendale erogata interamente online
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica, dalla tutela dell’ambiente alla salute, fino alla formazione universitaria online: l’Università degli Studi di Cagliari amplia la propria offerta formativa con sette nuovi corsi di laurea «progettati per rispondere ai cambiamenti della società, alle esigenze del mercato del lavoro e alle richieste di imprese e pubbliche amministrazioni».
Fra le principali novità dei nuovi percorsi, caratterizzati da un approccio interdisciplinare e con focus sul mondo del lavoro, la laurea magistrale in Ingegneria gestionale, che forma professionisti in grado di gestire l’innovazione, i processi produttivi e la trasformazione digitale delle imprese, integrando competenze tecnologiche e manageriali. Nasce anche la laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione, dedicata alla formazione di esperti giuridici chiamati ad affrontare le sfide della sostenibilità, della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, con due percorsi dedicati allo sviluppo sostenibile e all’innovazione digitale.
Grande attenzione è riservata anche alla tutela dell’ambiente con la nuova laurea magistrale in Tossicologia ambientale e forense, che prepara specialisti nell’analisi delle contaminazioni ambientali, dei reati ambientali e dei rischi per la salute, attraverso competenze che spaziano dalle scienze biologiche e chimiche fino agli aspetti giuridici e informatici.
A Olbia sarà attivato il nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche nato per rispondere alla crescente domanda di tecnici altamente qualificati nei settori industriale, energetico e aeronautico, grazie a una formazione fortemente orientata ai laboratori e ai tirocini in azienda. La trasformazione digitale trova spazio anche nella laurea magistrale in Data science, che formerà professionisti specializzati nell’analisi dei dati, nei big data e nell’intelligenza artificiale, con due curriculum rivolti sia ai laureati in discipline economiche sia a quelli provenienti dall'area STEM.
L’offerta si completa con la laurea magistrale in Attività motorie preventive e adattate, dedicata alla formazione di esperti nella promozione della salute attraverso l’esercizio fisico personalizzato, e con la laurea triennale in Economia aziendale & management erogata interamente online per favorire l’accesso agli studi universitari anche a studenti lavoratori, residenti nelle aree interne o con particolari esigenze personali e familiari.
«Con questi sette nuovi corsi, l’Università di Cagliari conferma la volontà di offrire una formazione sempre più qualificata e in linea con le sfide del presente, rafforzando il legame tra didattica, ricerca, territorio e sistema produttivo e creando nuove opportunità professionali per le future generazioni di laureati», ha dichiarato Ignazio Putzu prorettore alla didattica.
(Unioneonline)