Dall’intelligenza artificiale alla transizione energetica, dalla tutela dell’ambiente alla salute, fino alla formazione universitaria online: l’Università degli Studi di Cagliari amplia la propria offerta formativa con sette nuovi corsi di laurea «progettati per rispondere ai cambiamenti della società, alle esigenze del mercato del lavoro e alle richieste di imprese e pubbliche amministrazioni».

Fra le principali novità dei nuovi percorsi, caratterizzati da un approccio interdisciplinare e con focus sul mondo del lavoro, la laurea magistrale in Ingegneria gestionale, che forma professionisti in grado di gestire l’innovazione, i processi produttivi e la trasformazione digitale delle imprese, integrando competenze tecnologiche e manageriali. Nasce anche la laurea magistrale in Diritto dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione, dedicata alla formazione di esperti giuridici chiamati ad affrontare le sfide della sostenibilità, della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, con due percorsi dedicati allo sviluppo sostenibile e all’innovazione digitale.

Grande attenzione è riservata anche alla tutela dell’ambiente con la nuova laurea magistrale in Tossicologia ambientale e forense, che prepara specialisti nell’analisi delle contaminazioni ambientali, dei reati ambientali e dei rischi per la salute, attraverso competenze che spaziano dalle scienze biologiche e chimiche fino agli aspetti giuridici e informatici.

A Olbia sarà attivato il nuovo corso di laurea professionalizzante in Tecnologie industriali elettriche e aeronautiche nato per rispondere alla crescente domanda di tecnici altamente qualificati nei settori industriale, energetico e aeronautico, grazie a una formazione fortemente orientata ai laboratori e ai tirocini in azienda. La trasformazione digitale trova spazio anche nella laurea magistrale in Data science, che formerà professionisti specializzati nell’analisi dei dati, nei big data e nell’intelligenza artificiale, con due curriculum rivolti sia ai laureati in discipline economiche sia a quelli provenienti dall'area STEM.

L’offerta si completa con la laurea magistrale in Attività motorie preventive e adattate, dedicata alla formazione di esperti nella promozione della salute attraverso l’esercizio fisico personalizzato, e con la laurea triennale in Economia aziendale & management erogata interamente online per favorire l’accesso agli studi universitari anche a studenti lavoratori, residenti nelle aree interne o con particolari esigenze personali e familiari.

«Con questi sette nuovi corsi, l’Università di Cagliari conferma la volontà di offrire una formazione sempre più qualificata e in linea con le sfide del presente, rafforzando il legame tra didattica, ricerca, territorio e sistema produttivo e creando nuove opportunità professionali per le future generazioni di laureati», ha dichiarato Ignazio Putzu prorettore alla didattica.

(Unioneonline)

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