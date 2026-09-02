A metà tra il concorso e il talent, la quarta edizione de “Il Solista con Orchestra” è arrivata alle battute finali. Parte il 3 settembre al Teatro Civico di Sassari il Concorso internazionale per pianoforte promosso dal CISM (Centro Internazionale Studi Musicali) in collaborazione con l'Orchestra da Camera Ars Musicandi.

La fase di preselezione online ha preso il via con l'arrivo di quattordici candidature di alto livello, valutate da un'attenta commissione. Dopo la prima scrematura, quattro concorrenti di particolari capacità sono stati ammessi alle semifinali in presenza. Sono Gianmaria Conzato di Monteccio Precalcino, Conservatorio di Vicenza), Domenico Cossari (di Chiaravalle Centrale, Conservatorio di Milano), Anna Massi (di Firenze, Accademia Internazionale di Imola) e Pietro Viola (Conservatorio di Parma).

L'evento si concluderà domenica 6, alle 19.30, con la cerimonia di premiazione del vincitore e un concerto finale aperto al pubblico.

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