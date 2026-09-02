Il Chiostro di Santa Maria di Betlem a Sassari ospita giovedì 3 settembre una giornata intensa per il festival City&City. Si inizia alle 18 con Riccardo Frau che presenterà il suo libro "Storia del volo sportivo a Sassari".

Lo stesso Frau rivestirà poi il ruolo dell’intervistatore, assieme al giornalista Pier Luigi Piredda, per parlare del volume di Giovanni Seu intitolato "Lombardini, il giudice sceriffo. Vita spericolata e tragica fine dell’uomo che sconfisse l’Anonima sequestri"). Seu racconterà la storia di Luigi Lombardini, il quale fu per anni il magistrato più famoso in Sardegna per il suo impegno profuso contro l’Anonima sequestri.

Alle 20.45 la voce di Elisa Carta e la chitarra di Francesco Ogana accompagneranno lo spettacolo dedicato ad Ornella Vanoni, per la presentazione del libro di Pacifico "Vincente o perdente".

È aperta, inoltre, la mostra fotografica di Giovanni Porcu denominata "Su Battileddu. Scene dal carnevale di Lula", curata da Paolo Curreli e Costantino Idini. Questa sarà visitabile fino al termine del festival, il 7 settembre. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico.

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