Luca Bizzarri si racconta a Radiolina e ci permette di scoprire non solo il suo amore per la Sardegna ma anche qualcosina in più su di lui.

Il 17 maggio sarà a Cagliari, all’Auditorium del Conservatorio con il suo spettacolo: “NHUA-Non Hanno Un Amico”.

“NHUA-Non Hanno Un Amico” è lo spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, tratto dall’omonimo podcast in onda su tutte le piattaforme. Nel podcast, nato per raccontare la campagna elettorale e portato avanti grazie a una media di cinquantamila ascolti giornalieri e un milione di streaming al mese, Bizzarri racconta la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Il tutto ridendo di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic, in un’ora di racconto di noi, nel quale riconoscerci come in uno specchio che all’inizio ci pare deformante, ma in realtà, a guardarlo bene, restituisce l’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Appuntamento mercoledì a Cagliari, Auditorium del Conservatorio. Biglietti in vendita!

