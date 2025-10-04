L’energia e l’intensità di Diletta Antolini hanno conquistato il pubblico di Fabbrica Europa a Firenze. La danzatrice olbiese è stata protagonista di MagmaCloud, creazione del coreografo Daniele Bianco prodotta da Anghiari Dance Hub in collaborazione con l’associazione KLm-Kinkaleri/Le Supplici/mk.

Lo spettacolo è stato presentato in prima assoluta e replicato il giorno successivo. «Esibirmi in un festival come Fabbrica Europa è stata un’esperienza unica», racconta Antolini, «Abbiamo sentito una forte attenzione da parte del pubblico, e la risposta dopo la replica ci ha dato la sensazione che il lavoro avesse davvero lasciato un segno».

La critica ha sottolineato la potenza fisica e la sensibilità espressiva della danzatrice olbiese, capace di trasformare la coreografia in un racconto carico di significato e profondità. Una prova che ha messo in evidenza la maturità interpretativa di Diletta Antolini, collocandola tra le figure più interessanti della scena contemporanea.

