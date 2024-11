“Libri a tempo” è nata dall’idea di proporre anche ad Oristano un’iniziativa già sperimentata con successo in altre città.

L’iniziativa si è sviluppata in due appuntamenti: il 9 novembre negli spazi della Biblioteca comunale sono stati raccolti circa 2000 libri donati dai cittadini. Generi e contenuti differenti: narrativa, saggistica, letteratura per l'infanzia, manuali. Il 24 novembre era prevista la distribuzione delle opere raccolte con la formula del pagamento di un ticket di 10 euro col quale era possibile, in un tempo di cinque minuti, prendere e portar via i libri preferiti.

L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato alla cultura, dal centro di documentazione della Sartiglia e dalla Biblioteca comunale per incentivare la lettura, per dare nuova vita alle "creature di carta" e concedere a tutti la possibilità di leggere. Il bilancio è molto positivo.

Attraverso il sistema del ticket è stata raggiunta quota 1700 euro da destinare a progetti culturali per gli adolescenti. Visto il successo, “Libri a tempo” sarà riproposta nei prossimi mesi.

