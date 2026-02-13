L'ateneo di Sassari celebra la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con “M’illumino di meno. M’illumino di Scienza”, iniziativa in programma presso il Polo Bionaturalistico di Via Piandanna 4, tra il Museo scientifico Muniss e l’Orto Botanico.

La mattina propone attività rivolte in particolare alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di promuovere consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e del risparmio energetico.

In programma il laboratorio “Quanto è sostenibile il cibo che mangiamo?”, curato dall’Ufficio Terza Missione e Placement, dal Dipartimento di Agraria e dalla Fondazione CMCC, con la partecipazione della prof.ssa Serena Marras e delle dott.sse Valentina Mereu e Lara Abou Chehade. Attraverso uno strumento digitale gli studenti e le studentesse scopriranno l’impatto ambientale di alimenti e piatti normalmente consumati, l’attività offrirà strumenti di riflessione sull’impatto ambientale delle scelte alimentari e sugli stili di vita sostenibili.

Dalle 17 incontri aperti a tutti. Tra questi da segnalate “Come le piante gestiscono le energie: un modello da riprodurre”, a cura del ricercatore Marco Cossu del Dipartimento di Agraria, sarà dedicato al legame tra fotosintesi, fonti rinnovabili e transizione ecologica, in un’ottica di soluzioni ispirate ai processi naturali.

La giornata si concluderà presso l’Orto Botanico - dalle 18.30 alle 19.30 - con “Il sentiero dell’energia invisibile a lume di candela”, percorso guidato da Luisa Carta. Durante l’iniziativa, Brunilde Giacchi dell’Associazione Ma… donne leggerà il Decalogo per contribuire a un futuro sostenibile, in un momento simbolico dedicato alla riflessione collettiva sull’impegno verso stili di vita più responsabili.

