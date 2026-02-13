Via libera unanime della Commissione Cultura all’adesione del Comune di Alghero alla Rete dei Comuni impegnati nella candidatura del Patrimonio Storico Minerario della Sardegna nelle Liste del Patrimonio Mondiale Unesco come Paesaggio Culturale. La seduta, convocata dal presidente Marco Colledanchise, si è conclusa con un voto condiviso da maggioranza e opposizione, a conferma del valore strategico dell’iniziativa.

La candidatura punta a valorizzare, attraverso una proposta seriale, l’unicità e l’integrità del patrimonio minerario sardo, intrecciando memoria storica, cultura del lavoro, paesaggio e sviluppo sostenibile. Nel corso dei lavori è intervenuta l’assessora alla Cultura Raffaella Sanna, che ha sottolineato le opportunità per Alghero in termini di visibilità e posizionamento nei circuiti culturali regionali e internazionali. Soddisfatto Colledanchise. <

«Il voto unanime dimostra che su cultura e identità le istituzioni sanno fare squadra. La candidatura Unesco è un percorso impegnativo ma rappresenta una straordinaria occasione per consolidare il ruolo della città nei progetti di valorizzazione di livello internazionale».

© Riproduzione riservata