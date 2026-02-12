«Sardinia is not just a place to visit. It is a civilization to understand. La Sardegna non è solo un luogo da visitare. È una civiltà da comprendere». Sotto l’egida simbolica di Grazia Deledda si apre il 16 febbraio, presso la Camera di Commercio Italo-Ceca, la quarta edizione del Workshop europeo organizzato da Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino. Un evento di rilievo internazionale che riunisce nella capitale ceca operatori turistici, istituzioni e giornalisti specializzati, inserito nel calendario degli eventi di interesse internazionale della Regione Sardegna grazie anche all’impegno dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

Sardegna Travel, si legge in una nota, promuove da oltre vent’anni un’isola autentica e sostenibile, fruibile tutto l’anno: non solo mare, ma borghi, tradizioni, enogastronomia e percorsi culturali capaci di generare valore in ogni stagione. Un lavoro favorito anche dai collegamenti diretti tra Praga e gli aeroporti di Cagliari e Olbia. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Sardegna, della Camera di Commercio di Praga, dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura. A coronare il workshop, alla presenza dell’Ambasciatore Alessandro Gaudiano, una serata di gala nella Sala Boccaccio del Grand Hotel Bohemia, dove lo chef Riccardo Lucque proporrà eccellenze enogastronomiche ispirate all’opera della Deledda.

Nel centenario del Nobel, il momento culturale sarà affidato a Neria De Giovanni, che converserà sulla vita e l’opera della scrittrice nuorese, cui ha dedicato numerosi volumi, tra cui “Grazia Deledda, un Nobel in cucina” (Nemapress, 2025). Tra gli omaggi, la traduzione in ceco e inglese del monologo di Marianna Sirca tratto da “Donne di Grazia”. Ad aprire la serata il flauto traverso di Elisa Ceravola, docente ad Alghero, che accompagnerà anche la proiezione di un filmato muto sulla Sardegna messo a disposizione dalla Società Umanitaria di Cagliari.

