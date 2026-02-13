La storia del capoluogo è ricca non solo in superficie, ma anche nei sotterranei: e sabato 14 febbraio ben due visite guidate andranno a svelare questi angoli segreti di Cagliari. Si inizierà alle 10, con il tour mattutino dei principali ipogei del centro storico con Ichnussa Archeo Tour, per poi proseguire nel pomeriggio con l'escursione urbana fra le chiese e le cripte del quartiere Stampace, dalle 15:30 e operato da Nadir Sardinia.

Il tour mattutino

Ai visitatori è dato incontro in Piazza Palazzo alle 10, proprio ai piedi della Cattedrale di Santa Maria Assunta: condotti dall'archeologa e guida regionale Carla Perra, si andrà innanzitutto alla scoperta della sottostante Cripta dei Martiri, costruita nel 1614 da Francesco d'Esquivel per ospitare le reliquie sacre, per poi spostarsi alla Cripta di Santa Restituta, che riutilizza invece un'antica cisterna trasformata in luogo di culto nel medioevo. Terminerà il giro la Cripta del Santo Sepolcro, curiosamente riscoperta solo a inizio Novecento, dopo aver funto secoli prima da ossuario per una confraternita monastica: sarà infatti parte importante della visita il racconto delle pratiche religiose in quei sotterranei. Per partecipare al tour, è obbligatorio prenotarsi entro stasera. Non saranno ammesse registrazioni, ma solo foto.

L'escursione urbana

Appuntamento invece in via Azuni al pomeriggio, dinanzi alla Chiesa di Sant'Anna alle 15:30. Spostando il focus da Castello a Stampace e Marina, i quartieri portuali saranno teatro di una passeggiata educativa che toccherà sia la superficie, andando dalla storica Torre degli Alberti alle chiese di San Michele, Santo Sepolcro e la stessa Sant'Anna, che il sottosuolo, con la visita alle cripte di Santa Restituta e del Santo Sepolcro. Anche in questo caso, sarà obbligatorio prenotarsi con anticipo.

