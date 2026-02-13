E come per ogni festa, anche San Valentino incontra la cultura: questo sabato 14 gli Scrittori da Palco tornano a Su Tzirculu di Cagliari, in via Molise 58, per una serata di reading, musica e illustrazioni come "antidoto" ai tradizionali festeggiamenti. Con i disegni del noto fumettista Riccardo Atzeni e l'accompagnamento alla chitarra di Samuele Dessì, ben otto scrittori saliranno sul palco con i loro racconti, a partire dalle 20:30.

Una nuova iniziativa in collaborazione tra il circolo cagliaritano e il collettivo di scrittori, dopo il successo di pubblico delle due nate del precedente Natale Acido. la serata viene descritta come adatta a "cuori infranti ed eterni romantici": e cuore dei reading saranno proprio i temi sentimentali, relazionali e intimi, affrontati in maniere diverse dai talentuosi autori.

Una scaletta che vanterà infatti scrittori celebri e pubbicati, come Flavio Soriga, Nicola Muscas e Paola Soriga, e artisti multidisciplinari, come l'attore e bandleader de L'Armeria dei Briganti Renzo Cugis. Saranno presenti anche alcuni nomi provenienti da altre forme d'arte, quali l'illustratrice Giorgia Atzeni, lo sceneggiatore di fumetti Andrea Pau e il rapper e cantante Randagiu Sardu (Carlo Concu), senza farsi mancare nuovi talenti come Alessia Farci.

