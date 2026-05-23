“L’antidoto”: all’Unione Sarda la presentazione del libro di Claudio Cerasa«Contro la dittatura del catastrofismo»: l’autore, direttore de Il Foglio, dialoga con il collega Emanuele Dessì
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Titolo: “L'antidoto”. Sotto titolo: “Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo”. Sta tutta in queste parole in copertina la sintesi del libro del direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, che viene presentato questa sera dalle 18 nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda.
Cerasa dialogherà con il direttore delle testate del Gruppo, Emanuele Dessì.
Durante l’incontro, tra le altre cose, si ragionerà sul perché «qualsiasi tentativo di essere ottimisti, oggi» venga, «considerato non solo uno scandalo, ma un’eresia, una negazione irresponsabile del nuovo dogma dominante: la cultura dello sfascio».
(Unioneonline)