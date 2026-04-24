Un pomeriggio all’insegna della cultura, delle radici e della condivisione quello in programma a Guamaggiore giovedì 30 aprile alle 17:30, in una cornice suggestiva come quella del Lavanda Baraxi, lungo la strada provinciale per Ortacesus.

Protagonista dell’appuntamento sarà Tore Quartu, autore del libro “La Sardegna nell’anima - Storia di un emigrato”, che racconterà il percorso umano e letterario legato al tema dell’emigrazione.

Tore Quartu, classe 1976, vive a San Nicolò Gerrei, dove è sposato con Marianna e ha tre figli: Giacomo, Francesco e Tommaso. Laureato in Scienze Motorie, ha sempre avuto la passione per la lettura e in particolare per Grazia Deledda.

Un lungo viaggio con suo padre, emigrato per vent’anni, gli ha regalato l’ispirazione per il suo primo romanzo. “La Sardegna nell’anima” è il filo conduttore dell’incontro: una narrazione che affonda nelle storie di chi ha lasciato l’Isola portandone con sé identità, memoria e legami profondi.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sui temi legati all’emigrazione e all’amore per la propria terra, con le difficoltà e le sofferenze vissute da chi è costretto alla lontananza. Organizzano il Sistema bibliotecario Joyce Lussu e la Biblioteca comunale di Guamaggiore, con il supporto del Comune di Guamaggiore, della società Tesauro e della cooperativa Cantina Trexenta.

Un appuntamento che unisce cultura e territorio, invitando cittadini e appassionati a riscoprire, attraverso le parole e le esperienze, il valore delle proprie radici.

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