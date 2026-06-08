Le risate delle Comari Vardette&Co, la vita di Fred Buscaglione e sei serate di spettacolo sotto le stelle. Il fascino del teatro trova spazio a Ottana con la 13esima edizione di Ottana EstaTEatro. Comincerà il 13 giugno la rassegna promossa dalla compagnia Barbariciridicoli che da anni anima la serate del centro barbaricino, e inaugura il cartellone del Sardigna teatro festival 2026. Teatro, musica e cultura accompagneranno le serate all'anfiteatro Andrea Parodi fino al 4 agosto; tutte con ingresso gratuito. Ad anticipare l'avvio della manifestazione saranno le immancabili Comari Vardette&Co., gli "improvvis-attori" dei Barbariciridicoli che tra gag e battute "in stile barbaricino", distribuiranno il materiale informativo del festival a partire da venerdì 12 a Macomer e sabato 13 nelle vie del centro di Ottana.

Il 13 alle 21.30 si partirà con "A qualcuno piace Fred", lo spettacolo della compagnia Origamundi dedicato alla vita e alla carriera di Fred Buscaglione. Sul palco Ivano Cugia che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra aneddoti e musica che svelano il lato più umano e autentico dell'artista. Al termine è previsto l'incontro "Gli artisti si raccontano". Ottana EstaTEatro rappresenta inoltre una delle tappe principali di "Un'estate di teatro sotto i cieli di Sardegna", giunto alla quinta edizione che coinvolgerà otto piccoli Comuni dell'Isola con 27 spettacoli, dieci eventi itineranti e 13 compagnie teatrali.

Per il direttore artistico Tino Belloni, l'obiettivo è «portare il teatro anche nei centri dove normalmente fatica ad arrivare». Nel cartellone di Ottana spazio anche a Gramsci, e alla Sardegna raccontata attraverso miti e tradizioni, tra le altre iniziative, anche un omaggio a Mina firmato dalla drag queen La Wanda Gastrica. Gli eventi sono sostenuti dal Comune di Ottana, dalla Regione, dalla Fondazione di Sardegna e da partner privati.

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