La Sardegna protagonista in Polonia grazie all’iniziativa “Ispirazioni Sarde”, rassegna culturale ospitata dall’Associazione Shardana con sede a Varsavia, che promuove la cultura dell’Isola attraverso cinema, arti visive, musica, tradizioni e momenti enogastronomici. Tra i protagonisti della trasferta anche due socie delle Acli Mandas, Danila Gessa e Serena Gessa, insieme al presidente regionale Acli, Mauro Carta, ospiti dell’associazione organizzatrice in un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle radici sarde all’estero.

Nel corso dell’evento, i rappresentanti sardi hanno condiviso con i partecipanti la preparazione di alcuni piatti tipici della tradizione isolana: i culurgiones, i malloreddus e il gateau, trasformando la cucina in un vero e proprio linguaggio culturale capace di unire persone e territori.

Con le loro mani e i loro sorrisi, i rappresentanti delle Acli hanno portato un frammento autentico della Sardegna nel cuore della capitale polacca, rafforzando il legame tra l’Isola e la sua diaspora e contribuendo a far conoscere, attraverso il cibo e la convivialità, l’identità profonda della terra sarda.

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