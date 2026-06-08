Saranno quattro serate indimenticabili quelle che animeranno Decimomannu il prossimo settembre, in occasione della storica sagra di Santa Greca. L’amministrazione comunale ha svelato il cartellone della nuova edizione del Dcm Music Fest, un evento che promette di unire sapientemente fede, tradizione e il meglio della musica italiana contemporanea.

Dal 26 al 29 settembre 2026 il palcoscenico di Decimomannu diventerà il fulcro di una programmazione variegata, pensata per abbracciare un pubblico di ogni età, confermando l’importanza della manifestazione come punto di riferimento non solo locale, ma regionale.

Il programma

Il festival inaugurerà sabato 26 settembre con un tuffo nel passato grazie a Disco Invasion e al celebre DJ Osso. Il format, noto per far scatenare le piazze di tutta Italia, porterà a Decimomannu un mix esplosivo delle hit più iconiche dagli anni ’70 fino ai primi anni 2000.

Domenica 27 settembre l'atmosfera si farà più suggestiva con l’arrivo di un’autentica leggenda della musica italiana: Iva Zanicchi. L’“Aquila di Ligonchio”, una delle voci più amate, premiate e longeve del panorama nazionale, porterà sul palco la sua straordinaria carica e un repertorio che ha fatto la storia della canzone.

La serata di lunedì 28 settembre sarà un momento di grande orgoglio per la comunità. Ad aprire il concerto sarà Matteo Trullu, giovane talento locale e vincitore dell’edizione 2026 di “The Voice Kids”, che ha saputo conquistare il cuore del pubblico nazionale. A seguire, la scena sarà tutta per Francesca Michielin, cantautrice di caratura internazionale, tra le artiste più raffinate e apprezzate della scena contemporanea, che arricchirà la serata con i suoi successi più celebri.

Il gran finale, in programma martedì 29 settembre, vedrà protagonista Fedez. L’artista, tra i più influenti e seguiti del panorama musicale italiano, chiuderà la kermesse portando a Decimomannu la sua energia e le sue hit che dominano costantemente le classifiche.

Un appuntamento per tutti

L’evento, che si inserisce nel solco della devozione per Santa Greca, si conferma una vetrina di grande prestigio. Un aspetto fondamentale, sottolineato dagli organizzatori, è che tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito, permettendo così alla cittadinanza e ai numerosi pellegrini che affolleranno il paese di godere di un cartellone di alto profilo.

Decimomannu è pronta, dunque, a vivere quattro giorni di musica, aggregazione e celebrazione, in un connubio perfetto tra il sacro e il profano che rende la Sagra di Santa Greca un appuntamento imprescindibile nel calendario degli eventi isolani.

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