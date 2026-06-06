A Cagliari il sabato avant-garde di "Inaudito Errante"La rassegna itinerante torna da Spazio Opposto con due progetti internazionali dal vivo
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Una rassegna itinerante, interamente dedicata ai suoni sperimentali e d'avanguardia, alla nuova puntata: questo sabato tornerà per un secondo appuntamento "Inaudito Errante" a Spazio Opposto, la manifestazione curata dal musicista e produttore Danilo Casti. Dalle 19:30 il locale di via Martini 23 a Cagliari aprirà le sue porte, per una serata con gli ospiti internazionali Horacio Pollard, dal Regno Unito, e il duo Mzima, coreano ma di stanza nel berlinese.
Ancora una volta in collaborazione con il collettivo Betty's Turqoise Chain, negli scorsi anni "Inaudito Errante" ha girato numerosi luoghi e ritrovi del sud Sardegna, prima di trovare una nuova casa nello spazio autogestito del quartiere Castello per questa nuova stagione 2026. E dopo aver aperto quest'ultima lo scorso 9 maggio con Artificial Bride e Silica, questa volta si virerà su progetti in arrivo da oltre il Tirreno, in una collaborazione con Spaziomusica.
Alle 20:15 toccherà a Pollard aprire le danze, con il suo noise eccentrico e influenzato dalla musica concreta: attivo nel campo della musica sperimentale sin dal 2002, l'artista anglo-argentino (vero nome Leon Barnett) ha rilasciato varie pubblicazioni su numerose etichette – tra cui la propria label, Neigh%Music – militando anche nelle formazioni Clifford Torus e Fully Blown Dental Reform. Armato di campionatore e drum machine, Pollard sprigiona dei surreali, grezzi e volutamente comici flussi di distorsione, tra riff analogici, ipnotiche cadenze jazz e aggressioni di rumorismo puro.
Per le 21 sarà invece il turno dei Mzima, duo formato dai sudcoreani Jina Kim e Young Jun Kim, noto per performance imprevedibili e anticonvenzionali tramite le quali hanno forgiato nel tempo il loro stile. Cantando nella loro lingua natìa sin dall'esordio del 2023, in chitarre effettate, percussioni digitali e tocchi acustici ricavati da oggetti ritrovati per strada, i due musicisti si muovono fra sonorità elettroniche e dance con un approccio improvvisativo e a bassa fedeltà.