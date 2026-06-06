Giugno il libro in pugno verrebbe da dire parafrasando un noto proverbio. La Biblioteca Comunale di Palazzo d'Usini ospita tre presentazioni a ingresso libero.

Il via martedì 9 giugno alle 18 con “La matematica del matto”: romanzo d’esordio di Mauro Pisano, medico sassarese. Giovedì 11 giugno, Caterina Perra e Gianni Pinna presenteranno “Nel deserto nascono i gigli”: un saggio sulla giustizia riparativa raccontato attraverso esperienze reali di mediazione penale. Il programma si chiude giovedì 18 giugno con la presentazione di “Insularità. Scoprire ciò che non si vede subito” di Alberto Merler, già professore ordinario di Sociologia all'Università di Sassari e studioso di lungo corso dell'insularità nelle sue molteplici dimensioni fisiche e socioculturali.

Per i più piccoli (dai 4 ai 6 anni) le biblioteche di Palazzo d'Usini, Li Punti e Caniga organizzano tre laboratori di lettura, che si terranno nei pomeriggi di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno. A partire dalle 16.45, le tre biblioteche ospiteranno il laboratorio di lettura con il Kamishibai, dal titolo Mondo Fantasia. Il Kamishibai, o teatro d'immagini, è una forma espressiva originaria del Giappone che coniuga efficacemente voce e immagini. Sarà raccontata la storia di Federico, un topolino speciale nato dalla fantasia di Leo Lionni: a differenza dei suoi compagni, indaffarati a raccogliere cibo per l'inverno, Federico raccoglie raggi di sole, colori e parole.

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