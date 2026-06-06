Il talento è nelle sue mani, una particolare abilità creativa scoperta soltanto da qualche anno, dove la mente e il corpo si uniscono per creare qualcosa di unico. Si chiama Chiara Masia, 32enne di Porto Torres, la giovane artista della tela e del disegno che, con qualche difficoltà, ha trovato la sua strada ed ha deciso di seguirla per raggiungere un obiettivo. Così ha realizzato il suo sogno.

Da allora ha portato a termine decine di dipinti, colori che esplodono, quadri esposti nelle diverse mostre di pittura cittadine, ma anche fuori confine dal territorio comunale. Da due anni frequenta corsi di arte seguita dalla maestra Inna Boiko, la quale ha tenuto mostre in Italia e all’estero. Un percorso formativo di precisione, che le ha insegnato a raffinare la sua arte, le sue attitudini naturali e l’importanza di valorizzarle.

Chiara Masia ha tenuto nascosto il suo talento fino a trovare gli strumenti e lo spazio per farlo fiorire. L’improvvisazione, istintiva e senza mediazioni, è la lingua giusta per raccontarlo. «Prediligo l’azzurro, il colore del mare, come quello della mia città, - dice - mi ispira tanto, così come il ricco patrimonio culturale che a Porto Torres ci circonda». È stata una della partecipanti all’estemporanea che ha visto concorrere le opere di pittura presso l’Antiquarium Turritano, esponendo anche al museo d’arte di Marco Vargiu, a Sassari, con mostre allestite in diverse località della provincia di Sassari.

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