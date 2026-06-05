Dall'8 al 14 giugno torna l'Alguer Wine Week, la manifestazione che per una settimana trasformerà Alghero nella capitale del vino dell'Isola, puntando su un mix di turismo esperienziale, cultura del territorio e promozione delle produzioni locali.

Giunta alla terza edizione, la rassegna è organizzata dalla Camera di Commercio di Sassari e da Promocamera insieme al Comune di Alghero, alla Fondazione Alghero, al Consorzio Vini Alghero Doc e al Distretto Rurale Alghero-Olmedo.

L'obiettivo è consolidare il ruolo del vino come strumento di valorizzazione del territorio e attrattore turistico capace di generare ricadute per strutture ricettive, ristorazione e commercio.

Il programma prenderà il via lunedì con una serata inaugurale nel centro storico. Da martedì a giovedì spazio invece ai Wine Tour nelle cantine del territorio grazie al servizio Wine Bus, che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle aziende del Consorzio Alghero Doc.

In calendario le masterclass dedicate ai vini del territorio e gli appuntamenti di "Cantine in Musica", con degustazioni, visite guidate, prodotti tipici e spettacoli tra i vigneti di Santa Maria La Palma, Podere Guardia Grande e Sella & Mosca.

Il clou dell'evento arriverà nel fine settimana quando bastioni, piazze e scorci del centro storico si trasformeranno in un grande percorso del gusto. Venerdì e sabato torna infatti il "Walking Wine", con stand e degustazioni che riuniranno ad Alghero i principali consorzi vitivinicoli della Sardegna: dal Vermentino di Gallura alla Malvasia di Bosa, passando per Cannonau, Vermentino di Sardegna e le produzioni del Coros e della Romangia.

Musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento accompagneranno le degustazioni lungo le mura della città catalana. La chiusura è in programma domenica a Fertilia, dove il vino incontrerà la storia e l'identità della borgata in occasione delle celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione.

© Riproduzione riservata