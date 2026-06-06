Una competizione a colpi di rock, che dopo numerose sfide vede finalmente arrivare la coronazione del vincitore. Oggi il Fabrik di Cagliari ospiterà per la terza volta di fila il "Bodie Rock Music Contest", promosso alla sua terza edizione dal Bodie Art e giunto ora all'attesa finalissima: quattro band rimaste in gara, a contendersi il primo posto (e il premio in palio) nel locale di via Mameli 216, le cui porte apriranno dalle 20.

Fino alle 21, ora d'inizio delle esibizioni, saranno consegnate al pubblico le cedoline tramite cui votare ciascun gruppo in forma anonima, con i punteggi che andranno a sommarsi con le valutazioni della giuria – che si compone di tre giudici attivi da oltre vent'anni nell'underground – basate ancora una volta sui criteri di originalità, presenza scenica e gusto personale.

Obiettivo del "Rock Contest" è, fin dalla sua prima incarnazione, valorizzare la scena emergente e favorirne la visibilità a livello locale, con l'aggiunta di un premio monetario ai primi classificati. E dopo le precedenti edizioni, vinte dai cagliaritani Ave Mariachi e dai sassaresi Eraserhead Industries, toccherà adesso ai progetti Dogon, Loud Station, Zero Pelo e Abysmal Nocturna scendere un'ultima volta in campo per decidere chi salirà in cima al podio.

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