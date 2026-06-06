Un bambino di tre anni accolto come gremiante dei Viandanti a Sassari. Sarà uno dei momenti della Festa del Sorteggio degli Obrieri e del Giuramento dei Gremianti, in occasione della solennità del Corpus Domini, questa domenica 7 giugno, a partire dalle 10.30, nella chiesa di Sant’Agostino. I Viandanti si troveranno nella cappella di proprietà del Gremio alla presenza di monsignor Antonio Tamponi, Vicario Generale, per partecipare all’antico rito del sorteggio degli Obrieri.

E, come vuole la tradizione, sarà un bambino a estrarre ai piedi del Miracoloso Simulacro di Nostra Signora del Buoncammino, i nominativi dei Gremianti chiamati a ricoprire gli incarichi di Obriere Maggiore, Secondo di Bandiera (Obriere di Candeliere) e Terzo di Bandiera (Obriere di Cappella) a partire dalla Festa Grande di Nostra Signora del Buoncammino, che verrà celebrata il prossimo 9 agosto. A conclusione del rito si terrà la messa, officiata da Tamponi, e seguita dallo scambio della Bandiera Piccola, primo passaggio simbolico tra l’Obriere Maggiore in carica e quello designato per l’anno successivo, in vista dell’intregu che verrà celebrato durante la Festa Grande di Nostra Signora del Buoncammino.

La festa del Corpus Domini rappresenta una delle due principali solennità del Gremio fin dal 1633, anno in cui, nei Capitoli approvati, era stato previsto il rito dell’elezione degli Obrieri. Sempre domenica, alle 18 nella cattedrale di San Nicola, l’arcivescovo Francesco Antonio Soddu presiederà la celebrazione eucaristica cui seguirà la processione del Corpus Domini fino a Piazza d’Italia. Come vuole un’antica consuetudine, i Viandanti avranno l’onore di portare il baldacchino e di prestare la scorta d’onore al Santissimo Sacramento, loro speciale Patrono.

© Riproduzione riservata