Nuovo appuntamento con la nona edizione di JazzAlguer. Venerdì 13 giugno alle 19 le Tenute Sella&Mosca ospiteranno il concerto della sassofonista sarda Laura J. Marras, protagonista del sesto evento della rassegna con il progetto “Serenity”, un raffinato tributo al grande sassofonista e compositore jazz Joe Henderson.

Il titolo dello spettacolo richiama uno dei brani più celebri del musicista americano e racchiude l'essenza di una proposta che va oltre il semplice omaggio. Laura J. Marras offrirà infatti una rilettura personale del repertorio di Henderson, esplorando l'equilibrio tra rigore compositivo e libertà improvvisativa. Un viaggio musicale che attraversa le diverse fasi della carriera del celebre tenorsassofonista, dai classici dell'era Blue Note alle sperimentazioni più mature, mettendone in luce la complessità armonica e la ricchezza melodica.

Con un fraseggio elegante e una sonorità contemporanea, l'artista sarda propone una performance capace di coniugare rispetto della tradizione e visione moderna, restituendo l'attualità del linguaggio di Henderson e la sua influenza sulla storia del jazz. La direzione artistica della rassegna è affidata a Massimo Russino.

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