Per Senorbì è stato un piacevole ritorno. La sala conferenze del Museo archeologico Domu Nosta (Madn) ha ospitato la presentazione del nuovo romanzo di Cristina Caboni, “La rotta delle stelle”. «È per noi un grande onore poter presentare al pubblico il luminoso romanzo di un’autrice molto amata che è stata nostra gradita ospite anche nel recente passato», ha detto, introducendo la serata, la direttrice artistica del museo Elisabetta Frau.

Il libro, pubblicato dalla casa editrice Garzanti, ha avuto sinora recensioni lusinghiere. Senorbì si conferma ancora una volta centro della letteratura, grazie all’iniziativa promossa dal Madn in collaborazione con il Comune di Senorbì e la società cooperativa Sa Domu Nosta.

«Cristina Caboni ci ha guidati nella rotta delle stelle, raccontando Marigold e la forza di chi si ricompone in seguito alle rotture della vita», ha concluso Elisabetta Frau, che prima di congedare il pubblico attento e partecipe ha ringraziato la Cartolibreria Gramar per la collaborazione.

