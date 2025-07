Conto alla rovescia a La Maddalena per la 7ª edizione del Be in the move festival, che inizia domani 16 luglio e prosegue fino a domenica 20, organizzato dalle compagnie Genti Arrubia e Mangano Massip e promosso dalla Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi. Cinque giornate di spettacoli e laboratori gratuiti per tutte le età per riscoprire vie, strade e piazze di La Maddalena, con la danza, la musica, il teatro, l’arte del mimo e delle marionette.

Tra gli eventi la performance site-specific “Cartolina Olfattiva” per ritrovare i ricordi attraverso profumi e aromi. Una manifestazione che si terrà all’aperto, un’esperienza immersiva, gioiosa, capace di fare interagire residenti e turisti, in maniera gratuita, con artisti internazionali di diverse discipline. «Ci saranno artisti e spettacoli multi-premiati, ma anche piccole compagnie emergenti di grande talento. E tra i lavori site-specific, la performance “Cartolina Olfattiva”, che guiderà gli spettatori a riscoprire La Maddalena attraverso aromi e profumi legati a luoghi particolari» anticipano le direttrici artistiche della manifestazione, Barbara e Sara Mangano.

Be in the Move di quest’anno inizia mercoledì 16 luglio alle 10.30, al Mercato municipale, con le incursioni teatrali di Moveo, una compagnia pluripremiata con sede a Barcellona, che dal 2005 lavora sulle possibilità narrative del corpo e la ricchezza espressiva del movimento. Di sera in piazza Garibaldi (21.45) le compagnie ospiti danno vita a “Impro’corpo”, un’improvvisazione di danza, mimo e musica su temi estratti a sorte dal pubblico.

