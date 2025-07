«Aperitivo (una consumazione), buffet con golosi stuzzichini, balli in barca, musica dal vivo. E divertimento assicurato». Come le polemiche.

Il Comune di Baunei si scaglia (e mette le mani avanti) contro l’iniziativa turistica battezzata “aperitour” organizzata da un’agenzia di viaggi a Cala Goloritzè, la cui conclusione è prevista intorno alle 22,30. Non una, ma due le comunicazioni critiche, e non poco, contro l’evento che si dovrebbe tenere a bordo di un barcone la notte di San Lorenzo, davanti all’arco della spiaggia più bella del mondo, secondo la classifica "The World's 50 Best Beaches".

«Nell’ambito del legittimo esercizio di un’attività economica, ogni iniziativa è libera, vivaddio», è la dichiarazione dell’amministrazione, «però non possiamo non dire che Cala Goloritzé è Cala Goloritzé anche perché c’è un sistema rigoroso che tutela il fragile e straordinario ecosistema nel quale è inserita, che prevede anche rigide limitazioni in tema di inquinamento acustico. Auspichiamo quindi», è il messaggio, «che iniziative come questa non si verifichino».

Se il messaggio non fosse chiaro, via social il Comune rilancia con un’ordinanza dell’assessorato regionale all’Ambiente, dichiarata «ancora attuale», che impone rigide prescrizioni «normative in materia di diffusioni sonore in un ambiente fragile quale è il nostro litorale. Sentiamo il dovere di richiamare queste norme a tutela del nostro patrimonio, soprattutto quando si paventano possibili violazioni», spiegano dal Comune, «ci chiediamo se l’iniziativa prevede la minima diffusione di emissioni sonore. Soltanto in caso negativo chiediamo pubblicamente scusa».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata