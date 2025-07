“Pensieri e Parole libri e film all’Asinara” compie vent’anni, torna a raccontare l’isola, l’arte e la comunità e festeggia con un’edizione speciale che raddoppia date e location: all’isola parco si affianca quest’anno una nuova tappa urbana, con una serie di eventi celebrativi anche a Sassari.

Mostre, concerti, film, incontri con autori e autrici, riflessioni su temi cruciali del nostro presente – memoria, ambiente, giustizia – animano il territorio da gennaio a novembre, con un’anteprima estiva a Sassari dal 29 luglio al 2 agosto per poi approdare, come da tradizione, all’Asinara il 23 e il 24 agosto.

Curato da Sante Maurizi per Cinearena, “Pensieri e Parole” è una delle quattro tappe delle “Isole del Cinema”, il circuito che attraversa Tavolara, La Maddalena, San Pietro e l’Asinara.

Il programma dettagliato della manifestazione è stato illustrato nella sala del Palazzo del Marchese da Sante Maurizi, direttore artistico del Festival, alla presenza dell’assessora comunale alla Cultura Maria Bastiana Cocco e del direttore dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara Vittorio Gazale. All'incontro hanno preso parte anche l’attrice Daniela Cossiga, Aldo Addis per le librerie Koinè Ubik Libreria Internazionale di Sassari e Porto Torres e Andrea Maurizi, presidente dell’associazione Radio Uni Sassari, media partner dell’evento.

IL PROGRAMMA – Il Festival di letteratura e di cinema nato sull’isola dell’Asinara prevede presentazioni di libri, film e concerti. Un progetto che da vent’anni riflette sul potere delle storie e sull’intreccio fra i linguaggi della parola scritta e dell’immagine in movimento, promuovendo una cultura della cittadinanza, della memoria, della sostenibilità. Il festival si apre a Sassari, negli spazi del Padiglione Tavolara, il 29 luglio con “Soundtrack Variations”, concerto del pianista e compositore Mario Mariani, seguito dalla mostra “Venti di Pensieri e Parole”, a cura di Silvia Borghetto con le illustrazioni originali di Giorgio Donini, che celebra visivamente i vent’anni del festival. Il 2 agosto Vittorio Gazale, direttore del Parco Nazionale dell’Asinara, presenterà il suo libro “Nell’interesse dello Stato” (Solferino), in dialogo con Sante Maurizi, a seguire ritorna il concerto “Canzoni dal Supercarcere”, progetto artistico nato sull’isola nel 2007 con canzoni che parlano di pena, memoria, redenzione, e firmato dal trio composto dall’attrice Daniela Cossiga, il cantautore Antonio Meleddu in arte “Bandito” e il bassista Matteo Anelli.

All’Asinara si inaugura invece il 23 agosto, a Fornelli, con il ritorno della mostra “Venti di Pensieri e Parole”, cornice agli incontri conla docente di Lettere e storica dell’arte Giovanna Di Marco e il suo “Museo di sabbia”, il magistrato Gianni Caria con il testo teatrale “Rosario va in pensione” presentato dallo scrittore e critico letterario Massimo Onofri. E ancora il nuovo giallo dell’ex magistrato, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano, Giancarlo De Cataldo “Un cadavere in cucina” e “Climabolario: parole e musica dalla crisi climatica” di Sante Maurizi, con musiche di Daniela Cossiga, Simone Sassu, Matteo Anelli, Gabriele Cau e Lorenzo Sabattini. La giornata si chiuderà con la proiezione de “Il tempo che ci vuole” di Francesca Comencini, con la partecipazione di Laura Muccino, recente vincitrice del Nastro d’Argento per il casting del film. Il 24 agosto si riparte con “Asinaria”, il nuovo concerto di Bandito, seguito da una riflessione su cinema e scrittura a partire da “Apnea. Scritti sul cinema” di Salvatore Mannuzzu, con Alessandro Cadoni, Sante Maurizi e Lucia Angelica Salaris. A seguire ancora Vittorio Gazale, questa volta in dialogo con Nando Dalla Chiesa per il suo “Nell’interesse dello Stato”; la serata proseguirà con la presentazione del libro del giornalista, scrittore, agronomo e blogger italiano, Antonio Pascale “Cose umane” (Einaudi)che dialogherà ancora con Massimo Onofri. Gran finale con il concerto “Mamma mia dammi cento lire”, repertorio dedicato alle storie dell’emigrazione, e la proiezione del film “Parthenope” di Paolo Sorrentino, con la presenza della protagonista Celeste Dalla Porta, alla quale verrà consegnato il premio “Isole del Cinema”.

Il festival è realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell’Assessorato allo Spettacolo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Parco Nazionale dell’Asinara, del Comune di Porto Torres e del Comune di Sassari. Partner “storiche” Koinè Ubik Libreria Internazionale di Sassari e Porto Torres.

