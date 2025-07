Una serata per svelare come nascano i cartoni animati, chi li immagina, disegna e dirige: appuntamento oggi, a partire dalle 20.30 a Villa Siotto con la serata talk e cinema all’aperto, che fa parte del cartellone Sarroch Art 2025.

Ad aprire la serata, l’incontro “Dal disegno alla storia, dalla fantasia allo schermo”, Karine Charlebois farà scoprire al pubblico da vicino cosa significa lavorare nell’animazione: com’è nato il suo percorso, come si lavora dietro le quinte di una serie, come si costruisce un personaggio, come si dà vita a una storia che parte da un foglio bianco. A seguire, spazio alla proiezione di “Flow- un mondo da salvare”, di Gint Zilbalodis, vincitore dell’Oscar 2025 come miglior film di animazione.

Prima dell'inizio dell'evento, lo staff del Sarroch Art Festival consegnerà ai genitori dei bambini che hanno partecipato al laboratorio creativo "La Maschera tra Realtà e Fantasia", le maschere in ceramica che hanno realizzato qualche settimana fa.

© Riproduzione riservata