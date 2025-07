Nell'ambito del programma "L'identità in vetrina" del Centro Commerciale Naturale Stelle del Centro, verranno inaugurate due mostre giovedì alle 18.30 nella Biblioteca Universitaria di Sassari in via Costa. Il filo comune è il patrimonio sassarese, la "Festha Manna" e la Chiesa di Santa Maria in Betlem.

La prima mostra ha per titolo "La Faradda di li pitzinni – La Faradda dei ragazzini” ed è curata da Gian Michele Manca. Colori, tradizione e orgoglio nelle discese dei Mini Candelieri.

La seconda esposizione è proposta dall'epigrafista Giuseppe Piras e si intitola "Il Brigliadore decifrato" con riferimento alla fontana del Chiostro di Santa Maria di Betlem.

Le mostre, a ingresso libero e visitabili sino al 24 luglio, saranno accompagnate da una selezione di documenti del patrimonio sassarese, dedicati alla storia dei Gremi e della città.

