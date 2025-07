Proseguono, a Villa Verde, gli appuntamenti con la rassegna “Biblioteca sotto le stelle”, organizzata dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu”, con il sostegno del Comune, cooperativa “Memoria Storica”, Servizio Civile Universale e associazione “Palazzo S’Inverno”.

Giovedì 17 luglio, in collaborazione con l’associazione culturale “Iddocca”, a partire dalle 21.30, nel cortile interno della struttura, l’iniziativa “Waiting for Nazra”, una rassegna cinematografica diffusa dedicata alla Palestina. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Inoltre, come ogni giovedì di luglio, dalle 19.30 alle 20.30, ci sarà sempre la pratica di “Qi Gong Taoista” con il maestro Corrado Minnei.

© Riproduzione riservata