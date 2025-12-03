Per la chiusura della stagione lirica l'ente de Carolis punta sul capolavoro di Gaetano Donizetti: “Lucia di Lammermoor”. L'opera andrà in scena al Comunale di Sassari iul 12, 14 e 16 dicembre.

Come spiegato dal direttore artistico dell'ente sassarese, Alberto Gazale, nella presentazione che si è tenuta nel foyer del teatro: «Abbiamo scelto la strada dell’edizione integrale, - dice Gazale- sostenuta da un cast internazionale di estremo valore tra cui il sassarese Matteo Desole, sembrerebbe una scelta a chilometro zero, ma in realtà averlo con noi non è stato facilissimo perché si sta affermando sempre più come uno dei tenori più richiesti».

Accanto a Desole (Sir Edgardo) Rocío Pérez che interpreta il ruolo del titolo in un’opera incentrata sul personaggio di Lucia. Nel cast anche: Mario Cassi (Lord Enrico), Dario Russo (Raimondo Bidebent), Nicolas Resinelli (Lord Arturo), Ginevra Gentile (Alisa) e Mauro Secci (Normanno).

La regia è affidata a Renato Bonajuto, già applaudito a Sassari per Tosca nel 2024. Il maestro Fabrizio Maria Carminati, nato a Bergamo come Donizetti, dirigerà per la seconda volta l’Orchestra del de Carolis dopo il successo del Nabucco del 2023. «È un capolavoro assoluto in cui il compositore ha espresso la massima modernità della sua epoca, in un momento di grande fermento artistico. Lucia è un esempio della sua genialità, in quest'opera vengono espressi tutti i sentimenti dell’animo umano: amore, odio, amore fraterno, ribellione, pazzia».

