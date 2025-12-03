Si chiama “Il portiere che fermò Maradona” il libro di Renato Copparoni, ex portiere del Cagliari. Un titolo che ricorda l’episodio del 2 marzo 1986, quando l’estremo difensore di San Gavino fermò al San Paolo il Pibe de Oro, in un Napoli-Torino. Sarà presentato questo sabato alle ore 18, al Centro Coordinamento Cagliari Club in via Ariosto 26.

Scritto da Mario Fadda e Umberto Oppus, con prefazione di Renato Zaccarelli e postfazione di Luciano Moggi, ripercorre la vita di Copparoni: nato a San Gavino Monreale il 27 ottobre 1952, dopo gli inizi del Cagliari (ha giocato fino al 1978) il passaggio al Torino, dove è rimasto quasi un decennio collezionando anche presenze in Coppa Uefa. Nel 1987-1988 l’ultimo anno al Verona, poi la carriera di allenatore.

Alla presentazione del libro, oltre allo stesso Copparoni, parteciperanno uno degli autori (Mario Fadda) e l’ex giocatore del Cagliari Riccardo Dessì. Tore Saba, presidente del Centro Coordinamento Cagliari Club, introdurrà con i saluti. Modera il giornalista Nanni Boi.

(Unioneonline)

