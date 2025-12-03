“Il portiere che fermò Maradona”: a Cagliari la presentazione del libro di Renato CopparoniAl Centro Coordinamento di via Ariosto l’incontro con l’ex portiere rossoblù
Si chiama “Il portiere che fermò Maradona” il libro di Renato Copparoni, ex portiere del Cagliari. Un titolo che ricorda l’episodio del 2 marzo 1986, quando l’estremo difensore di San Gavino fermò al San Paolo il Pibe de Oro, in un Napoli-Torino. Sarà presentato questo sabato alle ore 18, al Centro Coordinamento Cagliari Club in via Ariosto 26.
Scritto da Mario Fadda e Umberto Oppus, con prefazione di Renato Zaccarelli e postfazione di Luciano Moggi, ripercorre la vita di Copparoni: nato a San Gavino Monreale il 27 ottobre 1952, dopo gli inizi del Cagliari (ha giocato fino al 1978) il passaggio al Torino, dove è rimasto quasi un decennio collezionando anche presenze in Coppa Uefa. Nel 1987-1988 l’ultimo anno al Verona, poi la carriera di allenatore.
Alla presentazione del libro, oltre allo stesso Copparoni, parteciperanno uno degli autori (Mario Fadda) e l’ex giocatore del Cagliari Riccardo Dessì. Tore Saba, presidente del Centro Coordinamento Cagliari Club, introdurrà con i saluti. Modera il giornalista Nanni Boi.
(Unioneonline)