Sorpresa choc quella andata in onda con la consegna del premio letterario “Pianeta”, del valore di ben 1 milione di euro.

Il celebre riconoscimento culturale, praticamente il più pagato al mondo, è stato assegnato a Carmen Mola, un'autrice piuttosto famosa che finora era stata presentata come una misteriosa professoressa universitaria che scriveva con uno pseudonimo a causa del suo desiderio di anonimato. Una sorta di "Elena Ferrante spagnola", come era stata definita l’autrice in un riferimento alla romanziera italiana che scrive sotto pseudonimo.

Al momento del ritiro del riconoscimento, però, a salire sul palco sono stati Jorge Díaz, Agustín Martínez e Antonio Mercero, sceneggiatori televisivi tra i 40 e i 50 anni che hanno lavorato in programmi spagnoli come “On Duty Pharmacy”, “Central Hospital” e “No Heaven Without Breasts”.

“Carmen Mola non è, come tutte le bugie che abbiamo raccontato, una professoressa universitaria”, ha detto Díaz ritirando il premio nello sgomento generale. “Siamo tre amici che un giorno di quattro anni fa hanno deciso di unire il nostro talento per raccontare una storia”.

(Unioneonline/v.l.)

