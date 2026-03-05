Quattro appuntamenti all'insegna della musica colta, fra ieri e oggi: dal 6 al 27 marzo sarà ancora una volta Palazzo Siotto, a Cagliari in via dei Genovesi 114, a ospitare "Le Salon de Musique". In una nuova edizione della storica rassegna ideata dalla pianista Irma Toudjian, le esibizioni in programma ogni venerdì alle 20 spazieranno fra teatro musicale, sonorità orientali, avanguardia e capolavori del Romanticismo.

Domani il "Salon" debutterà con "10.958 - Cronaca di un'estinzione accelerata": firmato dalla troupe Cinque-T delle autrici e interpreti Cinzia Baccinelli,Vittoria Nicita e Anna-Lou Toudjian, lo spettacolo ha esordito l'anno scorso a Bologna, incentrato su una mise en lecture accompagnata alle musiche da Arnaldo Pontis. Nell'incontro di tre donne, unite dalle preoccupazioni sul futuro dell'umanità, viene indagato il rapporto con l'attualità e la storia in un intrecciarsi di racconti, cuciti tra loro dalle sonorizzazioni elettroniche.

Si proseguirà poi il 13 marzo con le influenze dal Vicino Oriente del maestro Georges Daccache, pianista franco-libanese e docente al Conservatorio di Parigi, nella dedica alle grandi compositrici del Libano di "Ô Féminin". Mentre venerdì 20 sarà il collega Arturo Stàlteri – celebre per le musiche nello spazio mattutino di Radio 3 – a presentare al pubblico del capoluogo l'album di prossima uscita "Celestial Awakening", includendo anche partiture di Philip Glass e Battiato. Concluderà quest'edizione il duo dei virtuosi Fabio Mureddu (violoncello) e Michele Nurchis (pianoforte), rielaborando le Sonate di Chopin e Franck in un'esecuzione dal titolo "Chiaroscuri romantici".

