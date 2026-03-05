Sarà Esther Masing la protagonista del Premio Donna 2026 promosso dalla Fidapa sezione di Alghero, l’iniziativa che da anni valorizza i talenti femminili della città nei diversi ambiti professionali, artistici e culturali. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle 17.30, nella sala consiliare di Villa Maria Pia, con ingresso libero. Nata a Tallinn, in Estonia, Esther Masing arrivò giovanissima in Italia intraprendendo una brillante carriera nella danza. Fu prima ballerina in diverse compagnie e lavorò anche alla Rai con il balletto diretto da Paul Steffen e Don Lurio. Tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta prese parte anche a numerose produzioni cinematografiche, tra cui A sud niente di nuovo, Peppino, le modelle e chella là, Serenate per 16 bionde, Nude… si muore, Barbarella, La collina degli stivali e Gradiva.

Trasferitasi ad Alghero, nel 1975 fondò insieme a Dafne Wollaston la scuola “Studio della danza”, che fino al 2000 ha formato centinaia di bambine e ragazze della città. Proprio questo impegno educativo e artistico con le giovani algheresi sarà al centro della serata, che prevede anche la proiezione di fotografie storiche che ritraggono le due insegnanti insieme alle loro allieve. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, della presidente della Fidapa Alghero Neria De Giovanni e dell’assessora alla Cultura Raffaella Sanna. La motivazione del premio, curata dalla tesoriera della sezione Silvana Pinna, sarà letta durante la cerimonia e riassunta in un segnalibro che verrà donato ai presenti. La serata sarà accompagnata dagli interventi musicali al flauto traverso di Elisa Ceravola.

© Riproduzione riservata