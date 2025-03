Diventa maggiorenne il PLICS, il premio letterario internazionale “Città di Sassari” ideato da Leonardo Onida: quella del 2025 è infatti l'edizione numero 18. È online il nuovo bando per partecipare al premio.

La novità è l'aggiunta della sezione “T&P, Talento e Passione”, creata per premiare chi si è contraddistinto in particolari attività svolte in ambito culturale, giornalistico, sociale e nei diritti umani. Nomi e curricula saranno selezionati, proposti e poi discussi da un comitato scientifico composto da personalità della politica, della cultura e dell’impresa.

C'è tempo sino al 31 maggio per partecipare a una delle cinque sezioni: Poesia edita, premio dedicato ad Angelo Mundula; Poesia inedita, dedicato a Maria Carta; Narrativa breve/racconto dedicato a Salvatore Mannuzzu; Romanzo, premio intitolato a Sergio Atzeni; Cantautorato e Testi per la musica, dedicato a Marisa Sannia.

Due le giurie: quella tecnica e quella delle scuole che coinvolge oltre 4 mila studentesse e studenti.

