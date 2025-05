Idolo dei ragazzi e delle ragazze, giovane attore pluripremiato per fiction e film, Andrea Arru fa anche da pioniere per un nuovo genere artistico-letterario: il photographic novel.

"Love Shall Not" è il progetto editoriale del Castoro che in due libri fonde in un unico linguaggio narrativo fotografia, fumetto, grafica, scrittura e recitazione, dando vita a un nuovo genere narrativo più vicino alle nuove generazioni. La sceneggiatura è curata da due specialisti della letteratura italiana per ragazzi: Manlio Castagna e Marco Magnone.

Una sorta di fotoromanzo 3.0 che a suo tempo rese celebre Massimo Ciavarro, con la differenza che al bel fotomodello quelle esperienze spalancarono il mondo del cinema, mentre Andrea Arru recita già da sei anni e con "Glassboy", Diabolik-Chi sei?", "Il ragazzo dai pantaloni rosa" e le fiction "Storia di una famiglia perbene e "Di4ri" è già notissimo. Per tacere dell'enorme seguito sui social con quasi un milione e 800 mila di followers fra Tik Tok e Instagram

Proprio per questo e per la sua espressività il giovane ploaghese Andrea Arru è il protagonista del primo libro "Love Shall Not. Farfalle" che uscirà il 6 maggio e sarà lanciato al Salone del Libro di Torino, il 17 maggio nell'Arena Bookstock insieme all'altro libro che ha per protagonista Sofia Nicolini, la Isabel della fiction Netflix "Di4ri".

Renata Gorgani, direttrice editoriale e amministratrice delegata del Castoro, anticipa: «Dopo due anni di lavoro abbiamo prodotto due libri che non hanno precedenti, nuovi a livello mondiale, tanto che hanno già catturato l'attenzione di tantissimi paesi e sono già stati venduti in Spagna e in Polonia, ancora prima della loro pubblicazione».

© Riproduzione riservata