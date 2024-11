Gigi Angeli, nato a Pola (attuale Croazia ex Jugoslavia) da genitori sardi, cresciuto a Luras e residente da anni a Palau, ha vinto il primo premio della Sezione in rima della XXXIV edizione del Concorso di Poesia Sarda “Nanneddu Chighine”, 2024. Gigi Angeli, pluripremiato in vari concorsi, scrive versi in italiano, sardo/logudorese e sardo/gallurese.

La poesia che ha vinto il “Nanneddu Chighine” 2024, è in sardo/gallurese e si intitola “Lu chi no compri ... attilbu!” Organizzato dall’Associazione Culturale ISSIR, le premiazioni hanno avuto luogo lo scorso 17 novembre, a Ittireddu. Il 2° premio della stessa sezione se lo è aggiudicato Angelo Lombardo, di Ozieri, con la Poesia “Tonè”. Il 3° premio Angelo Maria Ardu de Flussio, con la poesia “Un attera unda”. Per la Sezione Matteo Spensatellu, il 1° premio è andato a Tonino Fancello, di Dorgali, con “Fiza ‘e sa notte”; il 2° premio a Giangavino Vasco, di Bortigali, con ”Sos oios de s’amore”, mentre il 3° premio è stato attribuito a Giovanni Piredda, di Calangianus, per “L’andanza di la ita".

La giuria del premio è composta da Diego Satta, Francesco Cossu di Ozieri (segretario), Tetta Becciu di Ozieri, Maria Antonietta Spensatellu di Ittireddu, Tonino Satta di Ittireddu, Vanna Ledda di Florinas, Elio Farris di Ittireddu.

