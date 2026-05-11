Quest’anno, sotto il suggestivo motto “Ogni libro è una creatura viva”, la città di Oristano abbraccia con entusiasmo l’edizione 2026 del “Maggio dei Libri”, l’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il Libro e la Lettura, che trasforma il mese di maggio in una grande festa dedicata alla cultura e alla parola scritta. Il programma oristanese, curato in collaborazione con la Fondazione Oristano e la Biblioteca Comunale, si preannuncia ricco e variegato, capace di coinvolgere lettori di tutte le età: dai più piccoli agli adulti, dai genitori agli educatori.

Ad aprire le danze, il 4 maggio scorso, è stata l’inaugurazione della mostra bibliografica dedicata a Carlo Collodi, nel bicentenario della sua nascita. Allestita presso la Biblioteca Comunale, l’esposizione resterà visitabile per tutto il mese e rappresenta un omaggio all’autore di uno dei capolavori assoluti della letteratura per l’infanzia. Nella stessa giornata, una maratona di lettura ha ripercorso le avventure del celebre burattino attraverso la lettura collettiva de “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”, un’iniziativa che si protrarrà anch’essa per tutto maggio, coinvolgendo scuole, famiglie e appassionati.

Grande attenzione è riservata ai più giovani. Oggi, lunedì 11 maggio, sarà la volta dell’incontro del progetto “Nati per Leggere”, rivolto a genitori ed educatori e condotto da Francesca Succu e Giusi Gregori presso la Biblioteca Comunale, alle ore 16. Un appuntamento pensato per rafforzare il legame tra lettura e primissima infanzia, nella convinzione che leggere ad alta voce ai bambini fin dai primi mesi di vita sia un atto d’amore ma anche un investimento culturale.

Il 14 maggio alle 16.45, poi, i volontari del Servizio Civile della Biblioteca Comunale animeranno un laboratorio di lettura rivolto ai bambini, mentre il 16 maggio alle 10, tornerà “Nati per Leggere”, con letture animate pensate per i bambini tra 0 e 3 anni e i loro genitori, per avvicinarsi ai libri attraverso la voce e il gioco.

Uno degli eventi più attesi è in programma per venerdì 22 maggio. La città si trasformerà con “Biblioteca in Piazza – C’era una volta un burattino”, in Piazza Manno a partire dalle ore 9. Le classi quarte e quinte degli istituti comprensivi cittadini porteranno in scena il loro incontro con Pinocchio, in un momento di festa collettiva che avvicinerà la scuola al quartiere e i libri alla vita reale. Nella stessa giornata, alle ore 18, la Pinacoteca Carlo Contini del Comune di Oristano ospiterà la presentazione di “Storie dell’Arte”, con la presentazione della rivista “La Biennale di Venezia”. Un appuntamento per un pubblico più maturo, a testimonianza di come il “Maggio dei Libri” sappia parlare a tutti.

Un mese, dunque, in cui Oristano si conferma città viva e curiosa, capace di fare della cultura un bene comune da coltivare ogni giorno. Perché, come ricorda il titolo di questa edizione, ogni libro è davvero una creatura viva, e le creature vive hanno bisogno di attenzione, cura e lettori pronti ad ascoltarle.

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